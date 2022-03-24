تنصيب الرئيس المنتخب في البرلمان عملا بالتقليد الرئاسي المتبع

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من المقرر أن يؤدي الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" اليمين الدستورية لتولي منصب الرئيس في حفل يقام في ساحة البرلمان عملا بالتقليد الوطني المتبع في تنصيب الرؤساء السابقين منذ أواخر الثمانينيات.وقد أعلن عن هذا القرار "بارك جو سون"، رئيس اللجنة التحضيرية لتنصيب الرئيس المنتخب "يون"، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.وقال "بارك" إن اللجنة أوصت بالموقع بعد النظر في العوامل المختلفة، بما في ذلك وضع فيروس كورونا والظروف الجوية وحركة المرور وسعة المقاعد، وأضاف أن "يون" وافق على هذا الاقتراح.وأشار "بارك" إلى أن البرلمان يمثل الشعب، ويمكن لمقره أن يستوعب ما يصل إلى 50 ألف شخص، مشيرا إلى أن ساحة البرلمان كانت الموقع المعتاد لحفل التنصيب الرئاسي.وقد اقترح بعض أعضاء اللجنة مواقع بديلة مثل مدينة "سيجونغ" ومدينة "كوانغ جو"، لكن اللجنة اختارت البرلمان في النهاية.وبالنسبة للاستعدادات لحفل تنصيب "يون"، ستشكل اللجنة لجانا فرعية أخرى لتكون مسؤولة عن خطاب تنصيب الرئيس الجديد والشؤون الأخرى.