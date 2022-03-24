واشنطن لا تنوي التفاوض مع سيول بشأن حصة استيراد منتجات الصلب

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قال تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء إن وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" قالت إن الولايات المتحدة ليست لديها خطة للتفاوض بشأن حصة وارداتها من منتجات الصلب الكورية الجنوبية.ووفقا للتقرير، قالت "ريموندو" أمس الأربعاء إن كوريا الجنوبية أبرمت اتفاقا خاصا بها مع الإدارة السابقة واختارت صيغة حصة الاستيراد، ولذلك فإن إعادة التفاوض لا تمثل أولوية حاليا لدى الولايات المتحدة.وأدلت الممثلة التجارية الأمريكية "كاثرين تاي" بتصريحات مماثلة في الأسبوع الماضي، حيث أكدت على أن الولايات المتحدة ليست لديها نية للدخول في جولة جديدة من المفاوضات مع كوريا الجنوبية بشأن هذه المسألة.وجاءت هذه التصريحات وسط جهود كوريا الجنوبية لبدء مشاورات مع الولايات المتحدة لمراجعة البند 232 من قواعد الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات كوريا من الصلب.وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في عام 2018على التنازل عن الرسوم الجمركية على وارداتها من منتجات الصلب الكورية، مع تنفيذ حصة تقيد كمية تلك المنتجات بـ70% من متوسط حجم الشحنات بين عامي 2015 و2017، أي حوالي 2.7 مليون طن.