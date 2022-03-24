كوريا تستأنف برنامج الدخول بدون تأشيرة للمواطنين الروس اعتبارا من أبريل

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" أمس الأربعاء إن كوريا الجنوبية ستستأنف برنامج الدخول بدون تأشيرة للمسافرين الروس ابتداء من شهر أبريل.ونقلت الوكالة عن فرع جنوب "سخالين" للقنصلية العامة الكورية في "فلاديفوستوك" قوله إن الحكومة الكورية قررت إنهاء تعليقها لبرامج الدخول بدون تأشيرة لمواطني 25 دولة، من بينها روسيا، في الساعة 12 صباحا يوم 1 أبريل، بعد عامين من التعليق.وأضاف التقرير أن المواطنين الروس الذين يسافرون لأغراض تعليمية أو طبية أو دبلوماسية يمكنهم دخول كوريا الجنوبية اعتبارا من أبريل بدون تأشيرة، لكن السياح الروس لا يمكنهم السفر إلى كوريا الجنوبية بدون تأشيرة.وقد تم تعليق برنامج الدخول بدون تأشيرة بين البلدين منذ أبريل 2020 بسبب كورونا، واستأنفت روسيا إعفاء المواطنين الكوريين الجنوبيين من التأشيرة في سبتمبر من نفس العام، لكن كوريا الجنوبية أبقت على التعليق.