بدء الحجز لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا من سن 5 إلى 11 عاما

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فتحت الحكومة الكورية باب الحجز للحصول على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما اعتبارا من اليوم الخميس.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، يمكن للمتقدمين تحديد موعد الحصول على اللقاح عبر الموقع: ncvr.kdca.go.krوسوف تتلقى تلك الفئة العمرية، التي يقدر عددها بأكثر من ثلاثة ملايين طفل، جرعاتها الأولى اعتبارا من الخميس القادم في حوالي 1200 منشأة طبية في جميع أنحاء البلاد، وسوف يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد ثمانية أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.وتوصي الحكومة الكورية بشدة بتطعيم الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بحالة شديدة من الفيروس، وبالنسبة للأطفال الأصحاء، حثت الحكومة الآباء على اتخاذ القرار بعد مراجعة المعلومات حول اللقاح.