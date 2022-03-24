الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

بدء الحجز لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا من سن 5 إلى 11 عاما

Write: 2022-03-24 10:37:28

بدء الحجز لتطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا من سن 5 إلى 11 عاما

Photo : YONHAP News

فتحت الحكومة الكورية باب الحجز للحصول على لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما اعتبارا من اليوم الخميس.

ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم، يمكن للمتقدمين تحديد موعد الحصول على اللقاح عبر الموقع: ncvr.kdca.go.kr

وسوف تتلقى تلك الفئة العمرية، التي يقدر عددها بأكثر من ثلاثة ملايين طفل، جرعاتها الأولى اعتبارا من الخميس القادم في حوالي 1200 منشأة طبية في جميع أنحاء البلاد، وسوف يتم إعطاء الجرعة الثانية بعد ثمانية أسابيع من تلقي الجرعة الأولى.

وتوصي الحكومة الكورية بشدة بتطعيم الأطفال المعرضين لخطر الإصابة بحالة شديدة من الفيروس، وبالنسبة للأطفال الأصحاء، حثت الحكومة الآباء على اتخاذ القرار بعد مراجعة المعلومات حول اللقاح.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;