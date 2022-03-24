الحزب الديمقراطي الحاكم ينتخب زعيما جديدا لتكتله البرلماني

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من المقرر أن ينتخب الحزب الديمقراطي الحاكم زعيما جديدا لتكتله البرلماني اليوم الخميس.وسوف يعقد الحزب اجتماعا عاما لنوابه المسجلين في البرلمان، البالغ عددهم 172 نائبا، لاختيار زعيم جديد للتكتل البرلماني، بعد خسارة مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.وقد أعرب النواب "آن كيو باك" و"كيم كيونغ هيوب" و"بارك كوانغ أون" و"بارك هونغ كيون" و"لي وان أوك"، عن رغبتهم في تولي المنصب.وسوف يفوز بالمنصب النائب الذي يتلقى تأييد أكثر من ثلثي عدد النواب في الجولة الأولى من التصويت، وفي حالة عدم فوز أحدهم، سيتم إجراء جولة ثانية بين الحاصلين على أكثر من 10% من الأصوات. ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية من يحصل على أغلبية الأصوات.وفي حالة عدم فوز أحد النواب في الجولة الثانية، يتم إجراء جولة ثالثة من التصويت ويفوز بالمنصب من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.