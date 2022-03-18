ارتفاع شعبية الحلويات الكورية عالميا

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سجلت الصادرات من الحلويات الكورية رقما قياسيا غير مسبوق في العام الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم إن قيمة الصادرات من الحلويات بلغت 466 مليون دولار في نفس العام.يشار إلى أن الصادرات الكورية من الحلويات كانت قد انخفضت منذ عام 2014 إلا أنها بدأت في الارتفاع منذ عام 2020 عندما بدأت جائحة كورونا في مختلف أنحاء العالم، ثم سجلت أعلى متسوياتها هذا العام.وأضاف التقرير أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 16.6% خلال شهري يناير وفبراير في هذا العام مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل رقما قياسيا أيضا بـ75 مليون دولار.وأوضح التقرير أن زيادة وقت البقاء في البيوت بسبب طول أمد جائحة كورونا لعبت دورا في زيادة الطلب على الوجبات الخفيفة، بينما كان السبب في زيادة الاهتمام بالحلويات الكورية التي تظهر في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الكورية وغيرها يرجع إلى زيادة استهلاك المحتويات الكورية في مختلف أرجاء العالم.وكانت أكثر الدول استيرادا للحلويات الكورية الولايات المتحدة واليابان والصين بالترتيب، كما زاد عدد الدول المستوردة من 118 دولة في عام 2020 إلى 125 دولة في عام 2021.وكان أكبر حصص من تلك الصادرات لأنواع الخبز والكعك حيث مثلت 71.9% من إجمالي قيمة الصادرات العام الماضي.