اختيار ارتداء الأزياء الكورية التقليدية كمادة وطنية ثقافية غير ملموسة

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من المقرر تخصيص "ارتداء الأزياء الكورية التقليدية هان بوك"، التي ترمز إلى هوية وقيمة الأمة الكورية، كمادة وطنية ثقافية غير ملموسة.وقالت هيئة التراث الثقافي في كوريا الجنوبية إنها قررت تخصيص "ارتداء هان بوك" كمادة ثقافية باعتباره عملا ثقافيا يتمثل في التمتع بها من أجل ممارسة مختلف الاحتفالات والألعاب الكورية التقليدية.يشار إلى أن ارتداء هان بوك تم تداوله لفترة طويلة في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم تم الاعتراف به كأصل ثقافي ذي تاريخ، ووسيلة ضرورية للإعراب عن التمنيات برفاهية الأسرة والمجتمع. وبالإضافة إلى ذلك، جرت أبحاث أكاديمية وساعة حول هان بوك في مجالات مختلفة، مثل التاريخ والجماليات والتصميم والموضة، كما تم نقل المعارف ذات الصلة بين مختلف المجتمعات المحلية.وأكدت هيئة التراث الثقافي الكورية على أن ارتداء هان بوك يمثل أصلا مهما جدا للأمة الكورية، وأضافت أنها تخطط لجمع الآراء من مختلف الدوائر الاجتماعية خلال فترة 30 يوما لاتخاذ قرار نهائي بشأن تصنيف "ارتداء هان بوك" كمادة وطنية ثقافية، بعد إجراء مداولات مع لجنة التراث الثقافي غير المادي.