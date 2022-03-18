الرئيس مون يدعو الرئيس المنتخب مجددا إلى عقد اجتماع في أقرب وقت

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" الرئيس المنتخب "يون صوك يول" مرة أخرى إلى عقد اجتماع بينهما في أقرب وقت، بعد أن كان قد تم إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم 16 من هذا الشهر.وقال مون في اجتماع مع مساعديه اليوم إنه لم يسمع بأنه من الضروري إجراء مفاوضات أو وضع شروط لعقد اجتماع بين رئيس منتخب ورئيس حالي، معربا عن أمله في أن يتخذ الرئيس المنتخب قرارا بنفسه بدلا من الاستماع إلى آراء الآخرين.وجاءت هذه التصريحات بعد مرور 6 أيام على دعوة الرئيس مون لعقد اللقاء، يوم 18 من هذا الشهر.كما أعرب مون أسفه لعدم تحقيق الاجتماع حتى الآن، مشيرا إلى أن فترته الرئاسية سوف تنتهي قريبا.وجاءت هذه التصريحات على خلفية أزمة بسبب مسألة تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، حيث كان الرئيس المنتخب قد شدد على أنه من غير المرغوب فيه أن يقوم المكتب الرئاسي الحالي وهو في نهاية فترة مهامه بتعيين مسؤولين سيعملون في فترة الحكومة القادمة، وقال إنه سيترك هذا الأمر أيضا للحكومة الجديدة عند نهاية فترة رئاسته.وعندما سئل عن احتمال صعوبة عقد اجتماع مع الرئيس مون في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، قال يون إن موضوع عقد الاجتماع أمر مختلف.