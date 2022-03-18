كوريا الشمالية تنظم مهرجانا بمناسبة ذكرى مولد مؤسسها الشهر القادم

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ستقيم كوريا الشمالية مهرجانا فنيا كبيرا احتفالا بعيد ميلاد مؤسسها الراحل "كيم إيل صونغ" جد الزعيم الكوري الشمالي الحالي "كيم جونغ اون".وقالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية، بما في ذلك وكالة الأنباء المركزية وصحيفة "رودونغ شينمون"، إن المهرجان الفني السابع "ربيع أبريل" سيقام في مختلف أرجاء العاصمة "بيونغ يانغ" خلال الفترة من 10 وحتى 18 من الشهر القادم.وأوضحت التقارير أن المهرجان عبارة عن مهرجان سياسي وفني كبير يهدف إلى الإشادة بإنجازات الزعيم "كيم إيل صونغ" إلى الأبد، وتوقعت أن يسهم بشكل كبير في تشجيع الشعب الكوري الشمالي على التقدم نحو الأمام وتحويل هذا العام إلى عام ثوري مليئ بالحظ السعيد.ومن ناحية أخرى، ستقيم كوريا الشمالية الدورة الـ32 لمهرجان الصداقة الفني في العاصمة أيضا بدءا من يوم 10 وحتى يوم 20 أبريل، وسوف يتم تنظيمه عبر الإنترنت من خلال دعوة عدد من الفرق الفنية الأجنبية.الجدير بالذكر أن النظام الكوري الشمالي لم ينظم أي احتفالات مماثلة في العام الماضي بسبب وباء كورونا، لكنه قرر تنظيمها هذا العام الذي يصادف الذكرى الـ110 على مولد الزعيم الراحل.وقد ألغت السلطات الكورية الشمالية تنظيم مسابقة بيونغ يانغ للماراثون هذا العام، للعام الثالث على التوالي، بعد أن ظلت تنظمها في شهر أبريل من كل عام احتفالا بذكرى مولد الزعيم الراحل.