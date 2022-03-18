كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي

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أطلقت كوريا الشمالية قذيفة مجهولة في اتجاه البحر الشرقي، وفقا لما أعلنته هيئة الأركان المشتركة اليوم الخميس.وفي رسالة نصية للصحفيين، قالت هيئة الأركان المشتركة إن القذيفة أُطلقت في حوالي الساعة 2:38 بعد ظهر اليوم الخميس.ويقوم الجيش حاليا بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك مدى القذيفة ومسارها وارتفاعها.ويُشتبه في أي المقذوف صاروخ باليستي، و تقوم السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية بتنبيه وسائل الإعلام عادة عند إطلاق الصواريخ الباليستية.ويأتي الإطلاق الأخير بعد 4 أيام من إطلاق كوريا الشمالية 4 طلقات باستخدام قاذفة صواريخ متعددة باتجاه البحر الغربي من "سوكشون" بمقاطعة جنوب "بيونغ ان" صباح الأحد. وهو الاستفزاز الثاني عشر من قبل بيونغ يانغ خلال هذا العام.