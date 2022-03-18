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الكوريتان

كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي

Write: 2022-03-24 16:39:36Update: 2022-03-24 18:00:48

كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الشمالية قذيفة مجهولة في اتجاه البحر الشرقي، وفقا لما أعلنته هيئة الأركان المشتركة اليوم الخميس.

وفي رسالة نصية للصحفيين، قالت هيئة الأركان المشتركة إن القذيفة أُطلقت في حوالي الساعة 2:38 بعد ظهر اليوم الخميس.

ويقوم الجيش حاليا بتحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك مدى القذيفة ومسارها وارتفاعها.

ويُشتبه في أي المقذوف صاروخ باليستي، و تقوم السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية بتنبيه وسائل الإعلام عادة عند إطلاق الصواريخ الباليستية.

ويأتي الإطلاق الأخير بعد 4 أيام من إطلاق كوريا الشمالية 4 طلقات باستخدام قاذفة صواريخ متعددة باتجاه البحر الغربي من "سوكشون" بمقاطعة جنوب "بيونغ ان" صباح الأحد. وهو الاستفزاز الثاني عشر من قبل بيونغ يانغ خلال هذا العام.
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