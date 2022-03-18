الرئيسة السابقة المعزولة: أحلامي التي لم تتحقق أصبحت الآن بيد الآخرين

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قالت الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، التي تم العفو عنها، إنه على الرغم من أنها عملت بجد كرئيسة للشعب الكوري، إلا أن الكثير من أحلامها لم تتحقق، وأضافت أن هذه الأحلام أصبحت الآن في أيدي الآخرين.وعند وصولها إلى مقر إقامتها في بلدة "دال سونغ" بمدينة "ديغو" اليوم الخميس، قالت إنها ستبذل جهدًا وإن كان صغيرًا للمساهمة في تعزيز تنمية "ديغو" وكذلك البلاد بأكملها.وأعربت عن تعاطفها العميق مع المدينة التي صوتت لها في البرلمان أربع مرات قبل فوزها بالرئاسة، كما شكرت السكان هناك على ترحيبهم الدافئ عند وصولها. وقالت إن السنوات الخمس الماضية كانت صعبة، لكن تفكيرها في العودة إلى "دايغو" ساعدها على التحمل.وقد تم عزل "بارك" من منصبها وسجنها بتهمة إساءة استخدام السلطة والرشوة وجرائم أخرى في عام 2017. وحُكم عليها بالسجن لمدة 22 عاما، لكن الرئيس "مون جيه إين" أصدر عفوا رئاسيا عنها في ديسمبر الماضي.وقال الرئيس المنتخب "يون صوك يول"، الذي كان يمثل النيابة العامة في محاكمة "بارك"، إنه سيزور منزلها ويدعوها أيضا إلى حفل التنصيب الرئاسي.