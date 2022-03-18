الرئيس مون: الإطلاق الصاروخي الأخير للشمال ينتهك تعهده الاختياري بوقف إطلاق الصواريخ العابرة للقارات

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية، والذي يبدو أنه صاروخ باليستي عابر للقارات، ينتهك بوضوح التعهد الاختياري لزعيم الشمال "كيم جونغ أون" تجاه العالم بوقف تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.ونقل المكتب الرئاسي تصريحات "مون" التي أدلى بها خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي ترأسه الرئيس بعد ظهر اليوم الخميس.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "مون" أدان بشدة الإطلاق الصاروخي الأخير، قائلا إنه لا يهدد شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها فقط والمجتمع الدولي بأسره، بل ينتهك أيضا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وخلال الاجتماع، دعا "مون" إلى التعاون الوثيق مع الدول المعنية والمجتمع الدولي خلال هذه الفترة الانتقالية، كما دعا السلطات إلى التعاون مع الرئيس المنتخب.وفي وقت سابق من اليوم، قالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة باتجاه البحر الشرقي، وقالت لاحقا إنها تبدو من فئة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى.ووفقا لهيئة الأركان المشتركة، حلق الصاروخ لنحو 1,080 كيلومترا وعلى ارتفاع يزيد عن 6,200 كيلومتر.