سيول تجري تدريبات صاروخية ردا على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا عابرا للقارات

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أكدت هيئة الأركان المشتركة في سيول أن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية أمس الخميس كانت من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقالت إن الجيش الكوري الجنوبي رد بإجراء تدريبات على إطلاق الصواريخ من الجو والبر والبحر.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت قذيفة كورية شمالية أُطلقت من منطقة "سون آن" في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في حوالي الساعة 2:34 بعد ظهر الخميس. وأوضحت أن القذيفة قطعت حوالي 1080 كيلومترا ووصلت إلى ارتفاع يزيد عن 6200 كيلومتر.وكانت كوريا الشمالية قد امتنعت عن إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ أن اختبرت الصاروخ "هواصونغ -15" في نوفمبر من عام 2017.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الإطلاق الأخير يظهر أن كوريا الشمالية قد تراجعت عن امتناعها الاختياري عن إجراء تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ووصفت ذلك بأنه تهديد خطير للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي. وأضافت أن الاستفزاز يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي.وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن بعض صواريخه الرئيسية التي تم إطلاقها بعد ظهر أمس الخميس تظهر التزامه وقدرته على الرد الفوري بالمثل ضد أي استفزاز.وتشمل الأصول التي تمت تعبئتها في التدريبات المشتركة بالذخيرة الحية الصاروخ "هون مو-2" أرض-أرض، والصاروخ "هيه سونغ-2" بحر-أرض، وصاروخين جو-أرض من نوع "جيه دام".وأكدت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية أنها قادرة ومستعدة لضرب مناطق إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية بدقة وكذلك منشآت القيادة والدعم، وأدانت كوريا الشمالية لرفضها الحوار مع المجتمع الدولي ومضيها قدما في إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وأضافت أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال "وون إين تشول" وقائد القوات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الجنرال "بول لاكاميرا" عقدا اجتماعا عبر الفيديو لتبادل آخر المستجدات، وتعهدا بالحفاظ على موقف الاستعداد الدفاعي.