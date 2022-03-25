منظمات دولية تحث سيول على المشاركة في قرار حقوق الإنسان بكوريا الشمالية

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بعثت منظمة دولية لحقوق الإنسان برسالة إلى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" لحثه على المشاركة في رعاية قرار الأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان.وسوف يتم تقديم القرار المذكور إلى الدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أمس الخميس إنها كتبت الرسالة نيابة عن 28 منظمة غير حكومية في ست دول وأربعة أفراد، من بينهم مقرر الأمم المتحدة السابق الخاص لكوريا الشمالية "مرزوقي داروسمان" والمقرر الخاص لميانمار "لي يانغ هي".وفي الرسالة الموجهة إلى "مون" ورئيس الوزراء "كيم بو كيوم" ووزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" ووزير التوحيد "لي إين يونغ"، طلبت المنظمة الدولية من كوريا الجنوبية اتباع المبادئ تجاه قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية من خلال المشاركة في رعاية القرار، باعتبار أن ذلك إحدى المهام الرسمية الأخيرة في فترة ولاية "مون".وأكدت المنظمة أنه من المهم أن تغير سيول موقفها لإيصال رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.يُذكر أن كوريا الجنوبية لم تشارك في رعاية مثل ذلك القرار منذ عام 2019، لكنها ظلت تشارك فقط في الإجماع على القرار.