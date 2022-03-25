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الرياضة

كوريا الجنوبية تفوز على إيران في تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

Write: 2022-03-25 10:21:43

كوريا الجنوبية تفوز على إيران في تصفيات بطولة كأس العالم لكرة القدم

Photo : YONHAP News

فاز منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على منتخب إيران بهدفين نظيفين في تصفيات كأس العالم أمس الخميس، وهو أول فوز لكوريا الجنوبية على إيران منذ يناير عام 2011.

وسجل اللاعب "سون هنغ مين" الهدف الأول في الشوط الأول من المباراة، ثم سجل اللاعب "كيم يونغ كون" هدفا آخر في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في ملعب كأس العالم في سيول، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وقد ضمنت كوريا الجنوبية وإيران التأهل لبطولة كأس العالم بالفعل حيث يتصدر الفريقان المجموعة الأولى.

وبعد المباراة الأخيرة، احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول في المجموعة برصيد 23 نقطة بـ7 انتصارات وتعادلين، وجاءت إيران في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وسوف يلعب المنتخب الكوري الجنوبي المباراة الأخيرة ضد الإمارات في دبي يوم الثلاثاء القادم.
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