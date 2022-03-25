واشنطن تفرض عقوبات على كيانات في كوريا الشمالية والصين وروسيا

Photo : YONHAP News

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات وأفراد في روسيا وكوريا الشمالية والصين، لخرقهم قانون حظر انتشار الأسلحة الأمريكي.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس عن فرض عقوبات على كيان وفرد واحد في كوريا الشمالية، وكيانين وفرد واحد في روسيا، وكيان واحد في الصين، عقب الإطلاق الصاروخي من قبل كوريا الشمالية.وتأتي العقوبات الأخيرة بموجب قانون حظر انتشار الأسلحة في إيران وكوريا الشمالية وسوريا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في بيان إن هذه الخطوة تؤكد حاجة جميع الدول إلى توخي اليقظة تجاه جهود كوريا الشمالية وسوريا لتعزيز برامج الأسلحة المثيرة للقلق.وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات أمس الخميس، في انتهاك لتعهدها الاختياري بوقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى.