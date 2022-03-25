بيونغ يانغ تقول إن زعيمها قام بالإشراف على إطلاق الصاروخ العابر للقارات

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قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت إطلاق صاروخ من طراز "هواصونغ-17"، وهو النوع الجديد من صواريخها الباليستية العابرة للقارات، بتوجيه مباشر من زعيمها "كيم جونغ أون".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن "كيم" أصدر أمرا مكتوبا يوم الأربعاء لإجراء الاختبار، كما زار موقع الإطلاق للإشراف شخصيا على عملية الإطلاق التجريبية الكاملة أمس الخميس.وبعد الإطلاق، قال "كيم" إن السلاح الاستراتيجي الجديد سيجعل العالم يدرك بوضوح قوة القوات المسلحة لكوريا الشمالية.وشدد على أن الدولة والحزب ما زالا ملتزمين بقوة بتعزيز الموقف "الرادع للحرب النووية" للاستعداد لأية أزمة والحفاظ على سلامة البلاد. وأضاف أن بلاده ستواصل التركيز على تعزيز قدراتها الدفاعية، كما تعهد بالاستعداد الكامل لمواجهة طويلة مع ما أسماه بـ"الإمبرياليين الأمريكيين".وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن الصاروخ وصل إلى ارتفاع 6248.5 كيلومتر، وحلق لمسافة 1090 كيلومترا لمدة 4052 ثانية، قبل أن يصيب بدقة هدفه المحدد مسبقا في البحر الشرقي.