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السياسية

الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

Write: 2022-03-25 10:55:20Update: 2022-03-25 11:05:33

الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

Photo : YONHAP News

أدان الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب "يون صوك يول" قيام كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، مؤكدا أن بيونغ يانغ لن تتمكن من كسب شيء من استفزازاتها.
وقال "يون" في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية شنت استفزازات صاروخية للمرة الثانية عشرة منذ بداية هذا العام أمس الخميس، أي قبل يوم واحد من ذكرى يوم حماية البحر الغربي.
وأضاف أن 55 جنديا من سلاح البحرية الكوري الجنوبي قد لقوا حتفهم بسبب تعرضهم لاستفزازات كوريا الشمالية البحرية والمدفعية، مشيرا إلى أن الحرية والسلام اللذين يتمتع بهما أفراد الشعب في كوريا الجنوبية، يعود فضلهما إلى التضحيات النبيلة لأولئك الجنود .
وشدد "يون" على أنه لن ينسى الجنود القتلى الذين كرسوا أنفسهم للدفاع عن الوطن.
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