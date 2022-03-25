الرئيس الأمريكي يدين الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي

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نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أدان إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الباليستي العابر للقارات أمس الخميس، مؤكدا على التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الجنوبية واليابان.وقال المسؤول الأمريكي إن "بايدن" أدان الإطلاق الكوري الشمالي أمس الخميس في اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" على هامش قمة مجموعة السبع في بلجيكا.وشدد الجانبان على الحاجة إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية، واتفقا على مواصلة العمل معا لمحاسبة كوريا الشمالية.وقد أصدر البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بيانات أمس الخميس لإدانة عملية الإطلاق، وحثا كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار.