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السياسية

استطلاع يظهر معارضة 53% من الكوريين لنقل المكتب الرئاسي

Write: 2022-03-25 11:04:46

استطلاع يظهر معارضة 53% من الكوريين لنقل المكتب الرئاسي

Photo : YONHAP News

أظهر استطلاع أجرته شبكة "كي بي إس" أن أكثر من خمسة من بين كل عشرة مواطنين كوريين جنوبيين يعارضون خطة الرئيس المنتخب "يون صوك يول" لنقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز "هان غوك ريسيرش" يومي الأربعاء والخميس، وشمل ألفا من المواطنين البالغين، أجاب 53.8% من المشاركين بأنهم ضد خطة نقل المكتب الرئاسي للرئيس المنتخب "يون"، بينما وأيد 46% ذلك القرار.

وفيما يتعلق بأسباب المعارضة، أجاب أكثر من 38% بـ"عدم وجود مراجعة كافية" للخطة، وقال 24.4% إنه "لا داعي" لنقل المكتب الرئاسي، وأشار 22% إلى التكاليف الباهظة للنقل.

ولدى سؤال المشاركين عما إذا كان "يون" سيتمكن من إدارة الدولة جيدا، قال 52.1% إنه سيكون كذلك، وأجاب بالنفي 40% منهم.

وبلغ مستوى الثقة في الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ 3.1 نقاط مئوية.
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