انتخاب زعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم

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تم انتخاب النائب "بارك هونغ كيون" زعيما جديدا للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم.وفاز النائب لثلاث فترات، والذي يعتبر من المقربين من المرشح الرئاسي "لي جيه ميونغ"، بالمنصب في اجتماع عام لنواب الحزب الديمقراطي في البرلمان أمس الخميس.وقد أجرى الحزب ثلاث جولات من التصويت لاختيار الزعيم الجديد للتكتل البرلماني، حيث فاز "بارك" بأكثر من 10% من الأصوات في الجولة الأولى مع ثلاثة نواب آخرين. وأجرى الحزب جولة ثانية من التصويت لم يفز فيها أي من الأربعة بأغلبية الأصوات. وفي الجولة الثالثة، فاز "بارك هونغ كيون" على النائب "بارك كوانغ أون".ولم يكشف الحزب عن مجموع الأصوات في الجولات الثلاث.وتعهد "بارك" بتحويل الحزب الديمقراطي إلى حزب معارضة قوي قادر على تحقيق الإصلاح وتحسين رفاهية الشعب لتلبية توقعات المواطنين.