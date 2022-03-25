الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

انتخاب زعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم

Write: 2022-03-25 11:05:14

انتخاب زعيم جديد للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم

Photo : YONHAP News

تم انتخاب النائب "بارك هونغ كيون" زعيما جديدا للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم.

وفاز النائب لثلاث فترات، والذي يعتبر من المقربين من المرشح الرئاسي "لي جيه ميونغ"، بالمنصب في اجتماع عام لنواب الحزب الديمقراطي في البرلمان أمس الخميس.

وقد أجرى الحزب ثلاث جولات من التصويت لاختيار الزعيم الجديد للتكتل البرلماني، حيث فاز "بارك" بأكثر من 10% من الأصوات في الجولة الأولى مع ثلاثة نواب آخرين. وأجرى الحزب جولة ثانية من التصويت لم يفز فيها أي من الأربعة بأغلبية الأصوات. وفي الجولة الثالثة، فاز "بارك هونغ كيون" على النائب "بارك كوانغ أون".

ولم يكشف الحزب عن مجموع الأصوات في الجولات الثلاث.

وتعهد "بارك" بتحويل الحزب الديمقراطي إلى حزب معارضة قوي قادر على تحقيق الإصلاح وتحسين رفاهية الشعب لتلبية توقعات المواطنين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;