الرئيس مون يدعو إلى تحقيق السلام بناء على الأمن القوي

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دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى تحقيق السلام من خلال تعزيز الأمن القومي.جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس "مون" اليوم الجمعة على موقعه للتواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى يوم حماية البحر الغربي، حيث أكد أن تحقيق السلام من خلال الأمن القومي هو أفضل طريقة لمكافأة أبطال البحر الغربي.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية قد عينت يوم الجمعة الرابع من شهر مارس يوما لحماية البحر الغربي، ليتم من خلاله إحياء تضحيات الجنود من أجل حماية البحر الغربي، ورفع الشعور لدى أفراد الشعب بأهمية الدفاع عن الأمن.وأكد الرئيس "مون" أن الحكومة تقوم ببناء قوة دفاع صلبة من أجل السلام، مشيرا إلى أن الميزانية الدفاعية تشهد زيادة مستمرة.وكان "مون" قد قال أمس الخميس إن الإطلاق الصاروخي الأخير لكوريا الشمالية انتهاك واضح للتعهد الاختياري للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تجاه العالم بوقف إجراء تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وأضاف أن إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية تشكل تهديدا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية وللمجتمع الدولي.وشدد "مون" على أنه سيحافظ على الوضع الأمني من خلال الرد العسكري والتحالف القوي مع واشنطن.