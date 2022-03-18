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السياسية

سيول وطوكيو تحثان بيونغ يانغ على التوقف عن تصعيد التوتر

Write: 2022-03-25 11:52:14Update: 2022-03-25 14:32:30

سيول وطوكيو تحثان بيونغ يانغ على التوقف عن تصعيد التوتر

Photo : YONHAP News

أدانت كوريا الجنوبية واليابان بشدة إطلاق كوريا الشمالية الأخير صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وحثتا بيونغ يانغ على التوقف فورا عن تصعيد التوتر في المنطقة.
جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" اليوم الجمعة مع نظيره الياباني "يوشيماسا هياشي".
وأكد الوزيران على أن إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات بواسطة كوريا الشمالية أمس الخميس يعتبر انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وانتهاكا أيضا لتعهد بيونغ يانغ تجاه العالم بوقف تجارب إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
وتقاسم الجانبان الآراء حول ضرورة الرد الصارم على إطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية، وأشارا إلى أن هذه الإطلاقات الصاروخية تشكل تهديدا خطيرا لشبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا وللعالم أجمع.
كما اتفقا على ضرورة الاستمرار في بذل جهود دبلوماسية لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.
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