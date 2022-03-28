أسعار البنزين في كوريا تزيد بنسبة 26% عن المتوسط العالمي

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اتضح أن أسعار البنزين في كوريا الجنوبية تزيد بحوالي 26 في المائة عن المتوسط العالمي، وسط ارتفاع أسعار النفط بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي.ووفقا لموقع تتبع أسعار الطاقة الذي يتضمن أسعار البترول العالمية، أمس الأحد، بلغ متوسط سعر البنزين حول العالم 1,33 دولار أمريكي للتر الواحد حتى يوم 21 مارس.وكان الرقم المقارن لكوريا الجنوبية 1994 وون كوري، أي 1,68 دولار، وهو ما يزيد بنسبة 25,9% مقارنة بالمتوسط العالمي.وارتفعت أسعار البنزين في كوريا بحوالي 300 وون خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعدما كانت 1700 وون في منتصف ديسمبر.وكانت أسعار البنزين في كوريا الجنوبية في المرتبة 42 من بين 170 دولة مدرجة في تلك البيانات.وبشكل عام، اتضح أن الأسعار في الدول الغنية أعلى من الأسعار في البلدان الأكثر فقرا والبلدان التي تنتج النفط وتصدره، حيث تكون لديها الأسعار أقل بشكل ملحوظ.