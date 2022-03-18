كوريا ودول الخليج تستأنف محادثات اتفاقية التجارة الحرة بعد توقف لمدة 13 عاما

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من المقرر أن تستأنف كوريا الجنوبية وست دول عربية في منطقة الشرق الأوسط محادثات اتفاقية التجارة الحرة بعد توقف استمر 13 عاما.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس الأحد، ستعقد كوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي العربي الجولة الرابعة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة رسميا في العاصمة سيول بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم الخميس.ويتألف مجلس التعاون الخليجي من ست دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر والكويت.وقد أطلقت كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي محادثات اتفاقية التجارة الحرة في عام 2007، وعُقدت ثلاث جولات من المفاوضات الرسمية، لكن المحادثات توقفت منذ عام 2009. ومع ذلك، اتفق الجانبان على استئناف المحادثات عندما زار الرئيس "مون جيه إين" المملكة العربية السعودية العام الماضي.وفي يناير من هذا العام، أعلن وزير التجارة "يو هان كو" والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف بن فلاح الحجرف" استئناف محادثات اتفاقية التجارة الحرة، وذلك خلال محادثاتهما في الرياض.