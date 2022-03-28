الحكومة الكورية ترفع قيود الشراء عن مجموعات الاختبار الذاتي لفيروس كورونا

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رفعت الحكومة الكورية القيود المفروضة على شراء مجموعات الاختبار الذاتي لفيروس كورونا في الصيدليات والمتاجر.وكانت الحكومة قد قيدت في وقت سابق شراء تلك المجموعات إلى خمس وحدات لكل شخص من مؤسسة واحدة، ولكن ابتداء من يوم أمس الأحد، صار بإمكان الناس شراء العدد الذي يرغبون فيه.ومن ناحية أخرى، صرحت وزارة الغذاء وسلامة الدواء أمس بأنه يُسمح للمصنعين الآن بتقديم المجموعات في عبوة صغيرة من خمس وحدات أو أقل. وفي السابق، كان يُطلب منهم توفيرها في عبوة كبيرة تحتوي على 20 وحدة على الأقل.وأوضحت الوزارة أنها توصلت إلى قرار رفع هذه القيود بعد استقرار توزيع وتوريد تلك المجموعات، ومع ذلك، سيظل الحظر المفروض على المبيعات عبر الإنترنت ساريا.وسوف تكون هذه التعديلات سارية حتى يوم 30 أبريل.