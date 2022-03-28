مون ويون يعقدان الاجتماع الأول بينهما منذ الانتخابات اليوم الاثنين

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من المقرر أن يعقد الرئيس "مون جيه إين" والرئيس المنتخب "يون صوك يول" أول اجتماع بينهما مساء اليوم الاثنين، منذ فوز يون في الانتخابات الرئاسية.وسوف يجتمع مون ويون على العشاء في الساعة 6 مساء في قاعة "سانغ تشون جيه" في المكتب الرئاسي، حيث يتم استقبال ضيوف الدولة.وسوف يحضر الاجتماع "يو يونغ مين" كبير مساعدي الرئيس مون، و"جانغ جي وون" كبير مساعدي الرئيس المنتخب يون. ووفقا لتصريحات أدلى بها الجانبان أمس الأحد، سيجري مون ويون محادثات صريحة دون جدول أعمال محدد.وعلى الرغم من عدم وجود جدول أعمال محدد، فإنه من المتوقع أن تشمل المناقشات استخدام صندوق احتياطي حكومي لخطة يون لنقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع، كما قد يناقش الجانبان خلال الاجتماع تعهد يون الانتخابي بالسعي للحصول على ميزانية إضافية بقيمة 50 تريليون وون، وعفو محتمل عن الرئيس الأسبق المسجون "لي ميونغ باك".ويأتي هذا الاجتماع بعد 19 يوما من فوز يون في الانتخابات، وهو أطول وقت استغرقه اجتماع بين الرئيس المنتهية ولايته والرئيس القادم في كوريا. وكان من المفترض أن يجتمع يون ومون يوم 16 مارس، ولكن تم تأجيل الاجتماع، حيث قالا إن هناك حاجة إلى المزيد من المشاورات التحضيرية على مستوى العمل.