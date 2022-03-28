يون يرسل وفدا إلى الولايات المتحدة للتشاور بشأن السياسات

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سيرسل الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" وفدا إلى الولايات المتحدة الشهر القادم لمناقشة قضايا التحالف الثنائي وكوريا الشمالية وبعض القضايا الأخرى.وصرحت "كيم أون هي" المتحدثة باسم يون، أمس الأحد، بأن يون قرر إرسال وفد لإجراء مشاورات "شاملة وعملية" مع الولايات المتحدة حول القضايا الرئيسية قبل تشكيل حكومته.وسوف يرأس الوفدَ النائبُ "بارك جين" من حزب "قوة الشعب"، وسوف يضم خمسة خبراء في العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأضافت المتحدثة أن الوفد سيتم تشكيله الأسبوع القادم وإرساله إلى الولايات المتحدة في أبريل بعد التشاور مع واشنطن، وسوف يلتقي هناك مع مسؤولين من إدارة بايدن والكونغرس والمراكز البحثية.