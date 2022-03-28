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الاقتصادية

85% زيادة في واردات كوريا من الطاقة هذا العام

Write: 2022-03-28 11:03:14

85% زيادة في واردات كوريا من الطاقة هذا العام

Photo : YONHAP News

قفزت واردات كوريا الجنوبية من الطاقة بأكثر من 85 في المائة هذا العام بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين أن قيمة الواردات من ثلاثة مصادر رئيسية للطاقة، هي النفط والغاز الطبيعي والفحم، قد وصلت إلى 38 مليارا و490 مليون دولار أمريكي في الفترة من الأول من يناير وحتى يوم 20 مارس، بزيادة نسبتها 85,4% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وقد زادت واردات كوريا من النفط بحوالي 70%، بينما ارتفعت وارداتها من الغاز بنسبة 92 بالمائة، والفحم بنسبة 150 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.
وقفزت واردات كوريا من الطاقة بأكثر من 131 في المائة على أساس سنوي في يناير، وبنسبة 53 في المائة في فبراير، و75 في المائة في أول 20 يوما من شهر مارس الجاري.
وأرجع التقرير هذه الزيادة في الغالب إلى ارتفاع الأسعار الدولية، الناجم عن الارتفاع السريع في الطلب وسط تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، وانخفاض المعروض الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.



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