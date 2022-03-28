الحكومة الكورية تؤكد عدم اتخاذ قرار بشأن تخفيضات أخرى في ضرائب الوقود

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قالت بعض التقارير إن الحكومة الكورية تدرس تنفيذ تخفيض إضافي في ضرائب الوقود وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وصرحت وزارة الاقتصاد والمالية أمس الأحد بأن الحكومة تدرس هذا التحرك استعدادا لارتفاعات حادة في أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، أضافت أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن إجراء تخفيض إضافي، ولا بشأن اجتماع محتمل للوزراء المعنيين لمراجعة هذا الأمر. وكانت الحكومة الكورية قد خفضت ضرائب الوقود بنسبة قياسية بلغت 20 بالمائة في نوفمبر الماضي في محاولة لتهدئة الضغوط التضخمية. وتم تمديد هذا الإجراء في وقت سابق هذا الشهر، وسوف يظل ساري المفعول حتى نهاية يوليو. ويذكر أنه من الناحية القانونية يُسمح للحكومة بتخفيض الضرائب على الوقود بنسبة تصل إلى 30 في المائة، مما سيخفض الضريبة على منتجات البنزين إلى 574 وون للتر الواحد.