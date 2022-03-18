حصة السيارات الكهربائية المسجلة في كوريا الجنوبية تقترب من 1%

زادت حصة السيارات الكهربائية المسجلة في كوريا الجنوبية لتصل إلى حوالي 1% حتى شهر فبراير الماضي، نتيجة لزيادة الاهتمام بالسيارات الصديقة للبيئة والدعم المالي الحكومي المقدم عند شراء السيارات الكهربائية.ومن المتوقع أن تشهد هذه الحصة ارتفاعا كبيرا هذا العام بفضل الزيادة الأخيرة في إطلاق موديلات جديدة من السيارات الكهربائية في السوق الكورية.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أمس الأحد، بلغ إجمالي عدد السيارات المسجلة في كوريا الجنوبية 25 مليونا و15 ألفا و291 سيارة حتى نهاية شهر فبراير الماضي، منها 241 ألفا و182 سيارة كهربائية، أي بنسبة 0.96% من إجمالي عدد السيارات المسجلة.وكانت حصة السيارات الكهربائية 0.1% في عام 2017، و0.24% في عام 2018، و0.38% في عام 2019، و0.55% في عام 2020، و0.93% في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات الصديقة للبيئة المسجلة محليا بلغ مليونا و205 آلاف و864 سيارة حتى شهر فبراير الماضي، 78% منها سيارات هجينة.وتوقع مسؤول في دوائر صناعة السيارات أن تصل حصة السيارات الكهربائية من إجمالي عدد السيارات في البلاد إلى حوالي 1.5% هذا العام، إذا تم توفير عدد كاف من محطات الشحن الكهربائي، وحل مشكلة توريد أشباه الموصلات المستخدمة في إنتاج السيارات.