افتتاح مدرسة متوسطة للاجئين السوريين في تركيا بدعم إنساني كوري

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تم يوم الجمعة الماضي افتتاح مدرسة متوسطة للاجئين السوريين في منطقة "هاران" بولاية "شانلي أورفا" في جنوب شرق تركيا، بدعم إنساني كوري.وجاء افتتاح هذه المدرسة ضمن برامج الحكومة الكورية لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين السوريين، ويبلغ عدد الطلاب في تلك المدرسة 257 من السوريين والأتراك.وقد تم تسمية هذه المدرسة بمدرسة سيول المتوسطة من قبل طلبة قسم اللغة الكورية بجامعة أنقرة، استلهاما من قيام الجنود الأتراك بإنشاء مدرسة أنقرة للأطفال الأيتام في كوريا الجنوبية في أثناء مشاركتهم في الحرب الأهلية الكورية.كما تم في اليوم نفسه، افتتاح عيادة طبية للاجئين السوريين في منطقة "يينجي" بولاية "شانلي أورفا" بدعم إنساني كوري أيضا.وكانت الحكومة الكورية قد أنشأت 5 عيادات طبية للاجئين السوريين في تركيا منذ عام 2016.ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا حوالي 3.5 مليون، منهم 450 ألفا يستقرون في ولاية "شانلي أورفا".