وزير الصحة يقول إن موجة أوميكرون بدأت في التراجع بعد تجاوزها الذروة

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قال وزير الصحة والرفاهية الكوري "كوان دوك تشول" اليوم الاثنين إن موجة المتحور "أوميكرون" قد تجاوزت ذروتها وبدأت في التراجع بعد 11 أسبوعا من انتشاره في البلاد.وأضاف أن الحكومة تراقب عن كثب تأثيرات المتحور الشبح من "أوميكرون" الذي أصبح نوعا سائدا في البلاد.كما أشار الوزير "كوان" إلى أن عدد الإصابات الجديدة تراجعت إلى 187 ألفا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد أن تم تسجيل 490 ألف إصابة جديدة يوم الأربعاء الماضي.وقال "كوان" إن عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة وعدد الوفيات قد يشهد ارتفاعا خلال فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بلغ ألفا و273 شخصا، مسجلا زيادة مقارنة بيوم الاثنين الماضي.وأضاف أن كوريا لا يمكنها أن تتخلى عن حذرها لأن المتحور الشبح من "أوميكرون" أصبح الآن هو المتحور السائد في البلاد.وقال الوزير "كوان" أيضا إنه في ضوء "الإصابات الخفية" التي لم يتم اكتشافها، يتوجب على الحكومة أن تحافظ على المزيد من المراقبة الدقيقة للتأكد على وجه اليقين من أن موجة المتحور "أوميكرون" بدأت تتراجع بشكل حقيقي.