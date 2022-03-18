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الاقتصادية

انخفاض حاد في عدد الأجانب الزائرين لكوريا للدراسة

Write: 2022-03-28 11:13:05Update: 2022-03-28 14:03:40

انخفاض حاد في عدد الأجانب الزائرين لكوريا للدراسة

Photo : YONHAP News

تبين أن عدد الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي من أجل الدراسة بلغ حوالي 80 ألف شخص، بانخفاض نسبته 80% مقارنة بما كان عليه قبل أزمة كورونا.
وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة تنمية السياحة الوطنية الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي من أجل الدراسة 80 ألفا و84 شخصا، أي ما يعادل 8.3% من إجمالي عدد الأجانب الزائرين لكوريا في العام الماضي، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 2010.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأجانب الزائرين لكوريا للدراسة في العام الماضي قد انخفض بنسبة 32.4% مقارنة بالعام الأسبق، و78.7% مقارنة بعام 2019.
وكان عدد الأجانب الدارسين في كوريا قد بلغ ذروته في عام 2019 بـ376 ألف شخص نتيجة لانتشار موجة الثقافة الكورية "هالليو" على مستوى العالم.  
وقد بدأ هذا العدد ينخفض بشكل كبير منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا.
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