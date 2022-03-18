كوريا الجنوبية تحث على وقف توريدالأسلحة للنظام العسكري في ميانمار

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حثت كوريا الجنوبية أمس الأحد في بيان مشترك مع 20 دولة أخرى على وقف توريد الأسلحة للنظام العسكري في ميانمار بمناسبة يوم القوات المسلحة لميانمار.ويقضي البيان المشترك أيضا بدعوة النظام العسكري في ميانمار إلى التوقف عن ممارسة العنف ضد المواطنين واستعادة المسار الديمقراطي.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن البيان المشترك الذي وقعه وزراء خارجة 21 دولة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوربي، يستهدف إثارة اهتمام المجتمع الدولي باستمرار بشأن الوضع في ميانمار، وإظهار عزم تلك الدول على تحسين الوضع هناك.ودعا البيان جميع دول العالم إلى الوقف الفوري لتوريد وبيع الأسلحة والمعدات العسكرية والعتاد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، أو تقديم مساعدات فنية لميانمار، بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.