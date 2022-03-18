الرئيس المنتخب يون يعرب عن تفاؤله بتحسن العلاقات بين سيول وطوكيو

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أعرب الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" عن توقعات متفائلة بتحسن العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان من خلال الحوار إذا تم دفع العلاقات نحو المستقبل بالتعاون بين القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين وأفراد الشعب في البلدين.جاء ذلك خلال لقاء "يون" مع السفير الياباني لدى سيول "كويتشي إيبوشي" اليوم الاثنين في مكتب اللجنة الانتقالية، حيث أضاف أنه من الضروري أن تعود العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه سابقا في أسرع وقت، ودفعها نحو المستقبل، داعيا البلدين إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك الغرض.وأعرب يون أيضا عن اعتقاده بأن الاختلاف في وجهتي نظر البلدين والقضايا العالقة بينهما التي يبدو من الصعب حلها، يمكن إيجاد حلول لها إذا تواصل الجانبان مع بعضهما البعض بجدية.كما قدم يون الشكر للسفير على التهنئة التي تلقاها من رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" فور انتخابه رئيسا جديدا لكوريا الجنوبية.وكان من المقرر إجراء لقاء بين الرئيس المنتخب "يون" والسفير الياباني "إيبوشي" يوم السابع عشر من مارس، ولكن تم تأجيله بسبب إصابة السفير الياباني بفيروس كورونا.