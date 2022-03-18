الرئيس المنتخب يون يرسل وفدا للولايات المتحدة للتشاور السياسي

Photo : YONHAP News

قرر الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" إرسال وفد للولايات المتحدة في شهر أبريل للتشاور حول السياسات تجاه كوريا الشمالية وتعزيز علاقات التحالف بين سيول وواشنطن.وسيرأس الوفد المكون من 5 أعضاء متخصصين في شؤؤن العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "بارك جين" النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب.وفي أثناء إقامة الوفد في الولايات المتحدة، سيجرى لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة والكونغرس والمؤسسات الفكرية، ويبحث معهم سبل تعزيز التعاون الحقيقي في تنفيذ السياسات.وجاء قرار "يون" بإرسال الوفد إلى الولايات المتحدة قبل تنصيبه بسبب الحاجة الملحة للمواجهة المشتركة بين سيول وواشنطن للتوتر المتصاعد الناجم عن استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة.ومن المتوقع أن يبحث الوفد الكوري مع الجانب الأمريكي موعد عقد قمة بين الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والرئيس الكوري المنتخب الجديد "يون صوك يول".من جهة ثانية، تكثف اللجنة الانتقالية للرئيس المنتخب "يون" من عملية إعادة تنظيم الحكومة، حيث قال "آن تشول سو" رئيس اللجنة إنه سيتم وضع مسودة معدلة أولية للهياكل الحكومية حتى أوائل أبريل.