محادثات هاتفية بين الرئيس الكوري المنتخب والرئيس الصيني

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أجري الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" يوم الجمعة الماضي محادثات هاتفية مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".وقدم الرئيس الصيني "شي" التهنئة مجددا لـ"يون" على انتخابه رئيسا لكوريا الجنوبية.ومن جانبه أكد "يون" على ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين لتحقيق نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وإدارة الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل مستقر، مشيرا إلى زيادة القلق لدى أفراد الشعب في كوريا الجنوبية بسبب التصاعد الحاد للتوتر في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المجاورة، الناجم عن استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية.ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني "شي" على أن الصين وكوريا الجنوبية جارتان متقاربتان دائما، ولا يمكنهما الابتعاد عن بعضهما البعض، كما أنهما شريكتان لا تنفصلان، مشددا على بكين تولي دائما أهمية لعلاقاتها مع كوريا الجنوبية.وكان الرئيس الكوري المنتخب "يون" قد أكد يوم الرابع والعشرين من مارس، أي بعد يوم واحد من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، أن كوريا الشمالية لن تتمكن من كسب شيء من استفزازاتها.وقالت المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "يون" إنه من المعتاد والأخلاقي أن يقف الرئيس المنتخب خلف الرئيس "مون" أعلى قائد عسكري في البلاد حتى يمكن تحقيق قيادته بوضوح.