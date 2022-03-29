اثنان من الكوريين في أوكرانيا في عداد المفقودين

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" إن اثنين من المواطنين الكوريين التسعة الذين تبين أنهم دخلوا أوكرانيا في أوائل هذا الشهر، ما زالا في عداد المفقودين.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جونغ" خلال اجتماع للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد، أمس الاثنين، حيث قال إن ثلاثة من الكوريين الجنوبيين عادوا من أوكرانيا بينما يُفترض أن الستة الآخرين يقيمون هناك. وأوضح أن أربعة منهم، من بينهم امرأة تساعد المدنيين الأوكرانيين، ظلوا على اتصال، لكن مكان الاثنين الآخريْن غير معروف، مؤكدا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للعثور عليهما.وكان مسؤول بوزارة الخارجية في سيول قد قال في وقت سابق إن تسعة كوريين جنوبيين كانوا قد سافروا إلى أوكرانيا يوم 2 مارس، بمن في ذلك يوتيوبر معروف وضابط سابق في القوات البحرية. وتوقع المسؤول أن معظمهم ذهب للانضمام إلى القوات الدولية لصد الغزو الروسي لأوكرانيا.