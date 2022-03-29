توقعات بعقد القمة الكورية الأمريكية في مايو

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صرح وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" بأن هناك احتمالا بعقد قمة بين الرئيس القادم "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر مايو القادم.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جونغ" خلال اجتماع للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية أمس الاثنين، ردا على سؤال ذي صلة من رئيس اللجنة "لي كوانغ جيه" التابع للحزب الديمقراطي. وأضاف "جونغ"، الذي كان قد عقد مباحثات مع نظيريه الأمريكي والياباني في هاواي الشهر الماضي، أنه بسبب احتمال أن تعقد القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة فور تشكيل الحكومة الجديدة، فإنه يتوجب على الحكومة الحالية المساعدة في الاستعدادات الجوهرية لها.وأكد على أن وزارة الخارجية تتعاون بشكل وثيق مع لجنة "يون" الانتقالية فيما يتعلق بالجداول الدبلوماسية المهمة والقضايا الدبلوماسية العالقة.يذكر أن هناك تكهنات بأن بايدن قد يزور كوريا الجنوبية بعد رحلته إلى اليابان لحضور قمة التحالف الأمني الرباعي التي تضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا. ومن المتوقع ان تعقد تلك القمة متعددة الأطراف فى أواخر مايو.