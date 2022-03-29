نواب حزب قوة الشعب ينتقدون سياسات مون تجاه كوريا الشمالية

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انتقد نواب البرلمان التابعون لحزب "قوة الشعب" بشدة سياسات إدارة "مون جيه إين" تجاه كوريا الشمالية.وفي حديثه أمام وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" الذي تم استدعاؤه لحضور اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان أمس الاثنين، وصف النائب "جو تيه يونغ" عملية مون للسلام في شبه الجزيرة الكورية بأنها "فاشلة". وادعى النائب "جو"، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية في ظل إدارة "بارك كون هيه" السابقة، أن سياسات "مون" دخلت في غيبوبة عندما هدمت كوريا الشمالية مكتب الاتصال بين الكوريتين في العام الماضي، ثم ماتت بعد إطلاق كوريا الشمالية مؤخرا صاروخا باليستيا عابر للقارات.كما جادل النائب "كيم جي هيون" بأن عملية السلام على ما يبدو جلبت سلاما مؤقتا لكنها فشلت في بناء أساس جوهري للسلام، ودعا إلى الحاجة إلى تغييرات سياسية.وفي المقابل نفى الوزير جونغ مثل هذه الانتقادات، وقال إن القمم بين الكوريتين وبين سيول وواشنطن وبيونغ يانغ لم تكن أحداثا سياسية بل كانت جهودا لتحقيق تقدم عملي حوالي نزع السلاح النووي.