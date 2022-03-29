مون يتعهد بالتعاون بشأن نقل المكتب الرئاسي بعد مراجعة الميزانية

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أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن نيته التعاون مع خطة الرئيس المنتخب "يون صوك يول" لنقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع.جاء ذلك في أول اجتماع يُعقد بين الرئيس "مون" المنتهية ولايته، والرئيس المنتخب "يون"، في المكتب الرئاسي في الساعة السادسة من مساء أمس الاثنين، بعد 19 يوما من فوز يون في الانتخابات.وبعد الاجتماع الذي استمر ساعتين و51 دقيقة، قال "جانغ جي وون" كبير مساعدي الرئيس المنتخب، في مؤتمر صحفي، إن مون أعرب اقتناعه بأن قرار نقل المكتب الرئاسي يعود للحكومة القادمة. كما نقل عن مون قوله إنه سيتعاون مع عملية النقل بعد مراجعة الميزانية المتعلقة بخطة النقل الدقيقة عن كثب.واتفق الجانبان على أن هناك حاجة إلى ميزانية تكميلية جديدة لتعويض الذين تكبدوا خسائر بسبب قيود الحكومة بشأن كورونا، كما اتفقا على مواصلة المشاورات على مستوى العمل بشأن هذه المسألة.وأضاف "جانغ" أنه لم تتم مناقشة مسألة إصدار عفو عن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك"، المسجون حاليا.