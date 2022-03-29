تحسن مؤشر ثقة المستهلك الكوري في مارس

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تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل طفيف هذا الشهر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.ووفقا لتقرير أصدره البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر ثقة المستهلك المركب إلى 103,2 نقطة في مارس، بارتفاع قدره 0,,1 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه في الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع بعد انخفاض بمقدار 1,3 نقطة في فبراير، عندما شهدت كوريا ارتفاعا في إصابات كورونا. وتدل القراءة فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.ومن بين المؤشرات الستة التي يتألف منها الؤشر المركب، ظل مؤشر مشاعر الناس بشأن مستويات المعيشة الحالية ومؤشر توقعات الناس للدخل المستقبلي دون تغيير، عند 90 نقطة و99 نقطة على التوالي.ومع ذلك، انخفض المؤشر الذي يقيس تقييم الجمهور للاقتصاد الحالي بأربع نقاط على أساس شهري، ليصل إلى 71 نقطة. كما انخفض المؤشر الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية للاقتصاد بأربع نقاط أيضا إلى 87 نقطة.وقفز المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية لأسعار المساكن بسبع نقاط على أساس شهري ليصل إلى 104 نقاط في مارس، مما يعكس توقعات الجمهور بأن الحكومة القادمة سوف تخفف من اللوائح العقارية.