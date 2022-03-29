صندوق النقد الدولي يحافظ على توقعاته للنمو الكوري لهذا العام عند 3%

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حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية لهذا العام عند 3%.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية اليوم الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي لم يغير توقعاته للنمو الكوري في تقرير حول توقعاته السنوية لكوريا الجنوبية.ويذكر أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي هي نفس توقعاته الصادرة في يناير الماضي. وقد تمت إعادة تأكيد هذا التقييم بعد أن أجرى الصندوق مشاوراته السنوية القياسية مع الكيانات ذات الصلة في الدول الأعضاء، حيث أجرى مشاورات مع مسؤولين في وزارة المالية، والبنك المركزي، ولجنة الخدمات المالية، ولجنة الرقابة المالية، في الفترة من 11 إلى 25 يناير الماضي. وخفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو لكوريا الجنوبية للعام القادم إلى 2,8%، بانخفاض قدره0,1% عن توقعات شهر يناير، كما توقع أن تنمو أسعار المستهلكين في كوريا بنسبة 3,1% هذا العام، أي أعلى من نسبة 2,2% التي كانت متوقعة في أكتوبر.