محادثات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

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سيعقد كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا في هاواي يوم الغد الأربعاء، في أعقاب سلسلة من عمليات الإطلاق الصاروخي بواسطة كوريا الشمالية.وقال تقرير نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية إن رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي "وون إين تشول" سوف يلتقي بنظيريه الأمريكي "مارك ميلي" والياباني "كوجي يامازاكي"، غدا الأربعاء، لإجراء محادثات.ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع المزمع الرد المشترك على استفزازات كوريا الشمالية بعد إطلاقها مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات. وقبل المحادثات الثلاثية، سيعقد رؤساء هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة واليابان اجتماعا ثنائيا منفصلا اليوم الثلاثاء.وكان آخر اجتماع بين كبار المسؤولين العسكريين في الدول الثلاث قد عُقد في أواخر أبريل من العام الماضي، عندما تبادلوا الآراء بشأن التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، وأكدوا على أهمية التعاون الثلاثي.