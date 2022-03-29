كيبكو تجمد تكلفة الوقود لأسعار الكهرباء للربع الثاني

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قررت الشركة الكورية الحكومية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، تجميد تكلفة الوحدة المعدلة لوقود الكهرباء للربع الثاني.وقالت كيبكو اليوم الثلاثاء إنها قررت تجميد تكلفة الوحدة المعدلة للوقود عند صفر وون لكل كيلوواط / ساعة للفترة من أبريل إلى يونيو، دون تغيير عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر.وتعد تكلفة وحدة الوقود جزءا أساسيا من أسعار الكهرباء في كوريا.واقترحت كيبكو زيادة التكلفة بمقدار ثلاثة وون، مشيرة إلى ارتفاع أسعار النفط والفحم. ومع ذلك، رفضت الحكومة الاقتراح، مشيرة إلى الحاجة إلى استقرار سبل عيش الناس وسط ارتفاع التضخم ووباء كورونا الذي طال أمده. كما أشارت الحكومة إلى أنه من المقرر أن يرتفع سعر الكهرباء بمقدار 6,9 وون لكل كيلوواط / ساعة اعتبارا من الشهر القادم وفقا لقرارات سابقة غير مرتبطة بالسعر ربع السنوي القابل للتعديل.ومع هذه الخطوة، ستشهد الأسرة التي تستخدم 350 كيلوواط / ساعة شهريا زيادة بمقدار 2400 وون في فواتيرها اعتبارا من أبريل.