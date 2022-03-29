إصابات كورونا في كوريا تتجاوز مستوى 300 ألف مجددا

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ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مرة أخرى إلى ما فوق 300 ألف خلال يوم واحد فقط، وذلك بعد انخفاضه إلى ما دون 200 ألف، للمرة الأولى منذ 25 يوما.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الثلاثاء إنه تم الإبلاغ عن 347 ألفا و554 إصابة طوال يوم أمس، بما في ذلك 41 حالة لدى القادمين من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي التراكمي للإصابات في كوريا اثني عشر مليونا و350 ألفا و428 إصابة.وقد قفزت الحصيلة اليومية بأكثر من 160 ألفا مقارنة باليوم السابق لتتجاوز مستوى 300 ألف مرة أخرى. وانخفض عدد المرضى ذوي الحالات الحرجة بمقدار 58 مريضا إلى 215 مريضا، بعد أن ظل فوق مستوى ألف لحوالي ثلاثة أسابيع متتالية.وشهد يوم الاثنين أيضا 237 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا إلى 15 ألفا و423، بينما انخفض معدل الوفيات إلى 0,12%.وبلغ معدل لنشغال أسرّة العناية المركزة للمرضى المصابين ذوي الأعراض الخطيرة 68,2% حتى الساعة 12 من صباح اليوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في المنازل 1,7 مليون شخص.