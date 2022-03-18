اليابان تؤكد على أهمة العلاقات السليمة مع كوريا

Photo : YONHAP News

صرح أمين مجلس الوزراء الياباني "ماسُنو هيروكاز" في لقاء صحفي أمس بأنه نقل للرئيس الكوري المنتخب عبر السفير الياباني في سيول، موقف طوكيو المتمثل في أن العلاقات السليمة بين كوريا الجنوبية واليابان لا غنى عنها من أجل ضمان السلام والازدهار عالميا وإقليميا.وأوضح أيضا أن هناك حاجة إلى تطوير علاقات البلدين بناء على الصداقة والتعاون المستمر منذ تطبيع العلاقات بين البلدين، معربا عن أمله في قيادة الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول".وحول إجراء مباحثات بين رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" والرئيس المنتخب "يون" قال أمين مجلس الوزراء الياباني إن جدول أعمال المباحثات لم يتحدد بعد، إلا أن الحكومة اليابانية ترغب في التواصل الوثيق مع الحكومة الكورية الجديدة.وكان الرئيس الكوري المنتخب "يون" قد التقى صباح أمس بالسفير الياباني لدى كوريا حيث أعرب له عن اعتقاده بضرورة تحسين علاقات البلدين نحو المستقبل، وضرورة استئناف العلاقات الطبية التي كانت بينهما سابقا، مشددا على أهمية بذل الجانبين المزيد من الجهود لتحقيق هذا الغرض.