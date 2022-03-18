روسيا تعمل على حظر دخول شعوب الدول غير الودية إليها

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اتضح أن الحكومة الروسية تعمل على حظر دخول شعوب الدول غير الودية إليها، بما فيها مواطنو الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" قوله في كلمة عبر التلفزيون يوم 28 من هذا الشهر بالتوقيت المحلي، إن الحكومة الروسية تجهز خطوات لحظر دخول مواطني تلك الدول استجابة للتصرفات غير الودية مع بلاده.وأوضح أن الحكومة الروسية ستفرض الكثير من القيود المتعلقة بدخول مواطني تلك الدول غير الودية بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة، بناء على مرسوم رئاسي.وكانت الدول الغربية قد فرضت قيودا مشددة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا الشهر الماضي، ومن جانبها أعلنت الحكومة الروسية عن قائمة تشمل الدول غير الودية مع موسكو يوم 7 من هذا الشهر.وتضم تلك القائمة كلا من: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان والدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوربي، وكندا ونيوزيلندا والنرويج وسنغافوره وتايوان وأوكرانيا.