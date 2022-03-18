1.7 مليون من المصابين بفيروس كورونا في كوريا يتلقون العلاج في منازلهم

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إن عدد المصابين بفيروس كورونا ويتلقون العلاج في منازلهم يتجاوز 1,7 مليون شخص، موضحة أن العلاج في المنزل يتضمن استشارات عبر الهاتف، كما يمكنهم زيارة المراكز الطبية في 270 عيادة خارجية في مختلف أنحاء البلاد، إذا رغبوا في تلقي المزيد من العلاج.ومن المتوقع أن يزيد عدد هذا النوع من المراكز التي تقدم العلاج للمرضى الخاضعين للعلاج في منازلهم، بما في ذلك الفحص الطبي والدخول إلى مستشفى لفترة قصيرة.يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا الذين يتلقون العلاج في منازلهم يبلغ حاليا مليونا و703 آلاف و65 شخصا.وأوضحت السلطات الصحية أن الطلب على تلقي الرعاية الطبية وجها لوجه لمختلف الأمراض الأساسية إلى جانب كورونا، قد زاد زيادة كبيرة هذه الأيام.ولذلك من المتوقع يزيد عدد المراكز الطبية لتشمل جميع المستشفيات والعيادات.وقالت الحكومة الكورية إنه إذا تم ضمان وجود بيئة مناسبة للوقاية من الأمراض المعدية ووجود عدد كاف من الكوادر الطبية، فسوف تشارك في توفير العلاج الخارجي للمصابين الخاضعين للعلاج في منازلهم.